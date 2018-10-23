Видео: На Ленинском спасатели высвободили чайку из плена дерева

После осмотра животное отпустили, и чайка благополучно улетела восвояси.

На юге Санкт-Петербурга сотрудники МЧС провели крайне необычную спасательную операцию Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Как видно из ролика, чайка застряла в ветках дерева на большой высоте и никак не могла выбраться из западни. Прибывшие к дому на Ленинском проспекте спасатели на лестнице взобрались на дерево и помогли птице оказаться на земле. После осмотра животное отпустили, и чайка благополучно улетела восвояси.

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Видео: Piter.TV