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Вчера, 17:18
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Rybka123
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Видео: На Ленинском спасатели высвободили чайку из плена дерева

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После осмотра животное отпустили, и чайка благополучно улетела восвояси.

На юге Санкт-Петербурга сотрудники МЧС провели крайне необычную спасательную операцию Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Как видно из ролика, чайка застряла в ветках дерева на большой высоте и никак не могла выбраться из западни. Прибывшие к дому на Ленинском проспекте спасатели на лестнице взобрались на дерево и помогли птице оказаться на земле. После осмотра животное отпустили, и чайка благополучно улетела восвояси.

Ранее на Piter.TV: Видео: около Московского вокзала столкнулись "Ауди" и скорая помощь

Видео: Piter.TV

Теги: ленинский проспект
Категории: Лента новостей Картина дня Новости СПб Происшествия

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