На Сенатской площади прошла церемония закрытия Межрегиональной студенческой стройки "Санкт-Петербург"

Летом молодые строители участвовали в ремонте и обслуживании объектов транспортного назначения и социальной инфраструктуры.

На Сенатской площади прошла церемония завершения Межрегиональной студенческой стройки "Санкт-Петербург". Уже девятый раз студенты из разных уголков страны собрались на рабочую смену, объединившую в этом году более сотни добровольцев. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

В 2025 году на строительстве Санкт-Петербурга были заняты молодежные бригады из Калининградской области, Пермского края, Удмуртии, Подмосковья и Омской области. В течение двухмесячного срока активисты выполнили значительный объем работ на важных строительных объектах города, объектах социальной сферы, транспортной инфраструктуры и жилых комплексов.

Во время практики ребята очистили территорию площадью более 90 тысяч квадратных метров, убрали строительный мусор внутри помещений на площади свыше 35 тысяч квадратных метров, обработали стены путем механизированного нанесения готового штукатурного раствора на площади 200 квадратных метров, помыли полы на площади 4 тысячи квадратных метров и устранили пыль с поверхностей площадью 1 тысячу квадратных метров.

Кроме простых задач, студенты справлялись и с более сложными строительными работами: организовали устройства наливных полов на площади 200 квадратных метров, уложили бетонные плиты на площади 400 квадратных метров, проложили кабель протяженностью 400 метров. Молодёжные бригады производили арматурные работы, устраивали стяжку пола площадью 300 квадратных метров, окрашивали металлические элементы площадью около 60 тысяч квадратных метров, наносили водоэмульсионную краску на подготовленные поверхности площадью 350 квадратных метров, а также замазывали кирпичной кладкой пустоты объемом 5 кубометров.

Приехали примерно полтора месяца назад. Основной нашей деятельностью была покраска мостов, в особенности КАД и Вантовый мост. Также уборка территорий под мостами и на территории базы, в которой у нас располагалось как раз Наше предприятие Ирина Кострыкина, студентка БФУ им. И. Канта, Калининград

Студенты получили ценный профессиональный опыт, работая на значимых петербургских объектах и осваивая новые специальности. Во время церемонии лучшие командиры и бойцы были отмечены наградами и грамотами.

В профессиональном плане я могу сказать, что ребята стали еще более компетентны в своих профессиях, потому что мы обучаемся на корочке, и ребята работали по корочку, и могут показывать достойные показатели. Владимир Садилов, мастер отряда "59 регион", Пермь

Торжественное мероприятие прошло не только официально, но и весело: ребята подготовили творческие выступления, доказав, что они способны не только эффективно трудиться, но и создавать атмосферу дружбы и веселья.

