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Центр реабилитации летучих мышей заработал в Ленинградском зоопарке
Сегодня, 14:40
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Центр реабилитации летучих мышей заработал в Ленинградском зоопарке

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Пока под присмотром около 30 мышей.

В Ленинградском зоопарке открылся Центр реабилитации летучих мышей. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Специалисты учреждения с 2019 года вели полевые работы по изучению зимующих особей в Ленобласти, почти все они краснокнижные. В настоящее время рукокрылых докармливают и лечат. Пока под присмотром около 30 мышей, в апреле их выпустят на волю. 

Это еще одно направление, в рамках которого мы сохраняем и реабилитируем животных, попавших в тяжелую ситуацию. Вылетели рано или поздно, замерзли. Нам их приносят, мы приводим их в порядок и выпускаем.

Юрий Журавлев, директор Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке кошачьи лемуры Феодос и Астерия впервые отметили день рождения. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: ленинградский зоопарк, летучие мыши
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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