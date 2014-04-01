  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:26
147
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградском зоопарке кошачьи лемуры Феодос и Астерия впервые отметили день рождения

0 0

В честь события сотрудники подготовили разнообразные угощения.

Кошачьи лемуры Феодос и Астерия из Ленинградского зоопарка 27 марта впервые отпраздновали день рождения. В честь события сотрудники подготовили разнообразные угощения, рассказали в учреждении. 

На столе у всего семейства были "мороженое" из винограда и яблок, а также множество кусочков фруктов и овощей. Угощения спрятали в "фонарики" с сухими листьями, картонную коробку с сеном и головоломку из старых пожарных шлангов.

Наши неугомонные приматы сразу взялись за дело и с энтузиазмом распотрошили вкусные подарки. Сначала кошачьи лемуры распробовали "мороженое" и разобрали "фонарики", а потом азартно переключились на коробку и головоломку.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке показали японскую макаку Мию и ее сыновей. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: кошачьи лемуры, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии