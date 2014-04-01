В Ленинградском зоопарке кошачьи лемуры Феодос и Астерия впервые отметили день рождения

В честь события сотрудники подготовили разнообразные угощения.

Кошачьи лемуры Феодос и Астерия из Ленинградского зоопарка 27 марта впервые отпраздновали день рождения. В честь события сотрудники подготовили разнообразные угощения, рассказали в учреждении.

На столе у всего семейства были "мороженое" из винограда и яблок, а также множество кусочков фруктов и овощей. Угощения спрятали в "фонарики" с сухими листьями, картонную коробку с сеном и головоломку из старых пожарных шлангов.

Наши неугомонные приматы сразу взялись за дело и с энтузиазмом распотрошили вкусные подарки. Сначала кошачьи лемуры распробовали "мороженое" и разобрали "фонарики", а потом азартно переключились на коробку и головоломку. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке показали японскую макаку Мию и ее сыновей.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка