Центр им. Алмазова вновь начинает работу как коронавирусный стационар

Подразделение НМИЦ им. Алмазова на проспекте Пархоменко вновь начало принимать больных коронавирусом. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".
Для пациентов с COVID-19 подготовили 250 коек, 20 из них будут для жителей Ленобласти. Госпитализации в центр начнутся уже сегодня, 25 июня.
На этой неделе койки также развернули Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова. Количество госпитализаций в сутки превышает 800 человек.
Сегодня в Петербурге выявили еще 1194 случаев заболевания COVID-19.
Фото: "Яндекс.Карты"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все