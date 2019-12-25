Центр им. Алмазова вновь начинает работу как коронавирусный стационар

Койки подготовили и для жителей Ленобласти.

Подразделение НМИЦ им. Алмазова на проспекте Пархоменко вновь начало принимать больных коронавирусом. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Для пациентов с COVID-19 подготовили 250 коек, 20 из них будут для жителей Ленобласти. Госпитализации в центр начнутся уже сегодня, 25 июня.

На этой неделе койки также развернули Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова. Количество госпитализаций в сутки превышает 800 человек.

Сегодня в Петербурге выявили еще 1194 случаев заболевания COVID-19.

Фото: "Яндекс.Карты"