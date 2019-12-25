На Внуковской улице стартовало строительство Центра белорусской техники

Центр станет площадкой для общения специалистов, производителей и заказчиков.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин поучаствовали в церемонии старта строительства Центра белорусской техники в Московском районе. В основание будущего комплекса на Внуковской улице заложена капсула с посланием потомкам, сообщили в Смольном 29 октября.

Центр станет площадкой для общения специалистов, производителей и заказчиков, а также создаст новые возможности для консультаций, обучения и оказания технической поддержки. Белорусская техника уже сейчас успешно работает в Северной столице: около 2 тыс. автобусов и троллейбусов обслуживают горожан. В настоящее время тестируются и новые модели.

Ранее мы рассказывали о том, что партию из 100 электробусов МАЗ доставят из Белоруссии в Петербург.

Фото: пресс-служба Смольного