  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Внуковской улице стартовало строительство Центра белорусской техники
Сегодня, 14:57
97
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Внуковской улице стартовало строительство Центра белорусской техники

0 0

Центр станет площадкой для общения специалистов, производителей и заказчиков.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин поучаствовали в церемонии старта строительства Центра белорусской техники в Московском районе. В основание будущего комплекса на Внуковской улице заложена капсула с посланием потомкам, сообщили в Смольном 29 октября. 

Центр станет площадкой для общения специалистов, производителей и заказчиков, а также создаст новые возможности для консультаций, обучения и оказания технической поддержки. Белорусская техника уже сейчас успешно работает в Северной столице: около 2 тыс. автобусов и троллейбусов обслуживают горожан. В настоящее время тестируются и новые модели. 

Ранее мы рассказывали о том, что партию из 100 электробусов МАЗ доставят из Белоруссии в Петербург. 

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: белоруссия, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии