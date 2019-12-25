Вторичный рынок Lada в 2025 году: какие модели теряют в цене, а какие – дорожают

По итогам анализа можно сделать вывод: в условиях высоких цен на новые автомобили и сложностей с автокредитами рынок "молодых" подержанных машин становится особенно привлекательным.

С начала 2025 года рынок подержанных автомобилей Lada в России демонстрирует разные тренды в зависимости от модели. Портал 110km.ru проанализировал динамику цен на пятёрку самых популярных машин: Granta, Vesta, Largus, Niva Legend и Niva Travel.

Granta – лидер продаж на российском рынке – за год потеряла почти 19% стоимости. Версия 2022 года подешевела с 1 млн рублей до 811 тыс., а модель 2020 года – с 763 до 741 тыс. рублей. Быстрое обесценивание связано с массовостью и простыми комплектациями, однако спрос остаётся стабильным.

Vesta, напротив, показывает восстановление после серьёзного падения. Цена трёхлетних машин в январе упала на четверть, но к июлю выросла до 1,3 млн рублей. Пятилетние версии также прибавили в цене.

Largus теряет в цене среди более свежих машин – минус почти 20% за год. Однако пятилетние экземпляры показали редкий для рынка рост: +4,7% в начале года, что связано с повышенным спросом в коммерческом сегменте.

Niva Travel демонстрирует сезонные колебания. Зимой цены выросли, но к лету 2025 года упали. Пятилетние машины, напротив, подорожали – это связано с высоким спросом на модели "досанкционного" периода.

Niva Legend теряет актуальность на фоне Travel. Стоимость трёхлетних машин снизилась умеренно – около 3%, а вот пятилетние экземпляры подешевели почти на 12%. Тем не менее, интерес к классическим версиям остаётся среди ценителей простых и надёжных внедорожников.

По итогам анализа можно сделать вывод: в условиях высоких цен на новые автомобили и сложностей с автокредитами рынок "молодых" подержанных машин становится особенно привлекательным. Однако темпы обесценивания напрямую зависят от спроса, возраста и конкретной модели.

Фото: unsplash (Michail Dementiev)