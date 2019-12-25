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Петербургские депутаты хотят установить максимальную стоимость кадастровых работ
Сегодня, 14:46
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Петербургские депутаты хотят установить максимальную стоимость кадастровых работ

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Документ начали разрабатывать еще 2 года назад.

Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили в первом чтении проект закона "О кадастровой деятельности". Парламентарии хотят установить максимальные цены на кадастровые работы.

Речьи идет о гаражах, огородах и жилищных массивах. Авторами законопроекта стали Денис Четырбок и Александр Рассудов. 

Максимальная стоимость для личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства хотят установить на уровне 7,5 тыс. Для индивидуального строительства она будет составлять до 3,5 тыс. рублей, а для садоводства и огородничества — 5,5 тыс. рублей. 

Если кадастровые работы проводятся по одному договору на нескольких участках, то стоимость будет ниже.

Фото: пресс-служба Выборгского района ЛО

Теги: закс петербурга, кадастровые работы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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