В России спрос на подержанные китайские кроссоверы вырос, а цены упали

В отличие от других, Geely Monjaro продолжает дорожать.

В 2024 году спрос на подержанные китайские автомобили вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом. При этом средние цены на популярные трехлетние кроссоверы снизились на 10% по некоторым моделям. Рост интереса к китайским автомобилям объясняется удорожанием новых машин и сложностями с покупкой и обслуживанием подержанных автомобилей европейских, японских и корейских брендов из-за санкций.

Изучив рынок, специалисты журнала 110km.ru зафиксировали, как изменились цены на популярные модели. Так, Haval Jolion, одна из самых доступных моделей, в начале 2024 года стоила 2,1 млн рублей, а к августу цена упала до 1,9 млн рублей. Это на 10% ниже январских цен и сопоставимо с новым автомобилем.

Chery Tiggo 7 подешевел лишь на 3%, снизившись с 2,01 млн рублей до 1,95 млн рублей за трехлетний автомобиль. Chery Tiggo 4 показал более существенное падение – на 9%, опустившись с 1,78 до 1,62 млн рублей.

В отличие от других, Geely Monjaro продолжает дорожать. В январе 2024 года его цена составляла 2,17 млн рублей, а к августу она подскочила до 2,56 млн рублей, что на 18% больше.

Changan CS35 Plus, напротив, снизился в цене на 8%. В начале года за него просили 1,69 млн рублей, а к августу – 1,56 млн рублей.

Фото: unsplash