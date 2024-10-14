Стало известно, насколько подорожал бензин в Петербурге

В одном из регионов страны топливо подешевело.

В России за период с 30 июня по 6 июля средняя стоимость бензина увеличилась до 74 рублей. А дизель подорожал почти на 3 рубля, пишет "Бриф24", ссылаясь на данные Росстата.

В Петербурге рост составил 0,1%, в Москве – 0,2%. В Тюменской области, напротив, топливо подешевело на 0,7%. АИ-95 подорожал до 76 рублей, АИ-92 – до 70 рублей, АИ-98 – до 98 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Северной столице выросли очереди на переоборудование авто на газ. Цена установки газобаллонного оборудования за последний месяц увеличилась вдвое. Раньше нужно было потратиться на 35 тыс. рублей, сейчас комплект обойдется примерно в 70 тыс. рублей. В отдельных случаях берут до 120 тыс. рублей только за работу.

Фото: Piter.TV