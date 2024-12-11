Бюджет Комитета по строительству Санкт-Петербурга в 2024 году исполнен на 98,8%

За последние пять лет общий объём средств, освоенных по АИП, достиг 242,2 миллиарда рублей.

В 2024 году исполнение бюджета Комитета по строительству Санкт-Петербурга достигло 98,8%, что в денежном выражении составляет 115,2 миллиарда рублей. Такие результаты были озвучены на пресс-конференции в ТАСС председателем Комитета по строительству Игорем Креславским, рассказал портал "Строительный Петербург".

Бюджетная динамика демонстрирует уверенный рост. В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) финансирование составило 106 миллиардов рублей, что почти вдвое превышает показатель 2023 года, когда было выделено 57 миллиардов. За последние пять лет общий объём средств, освоенных по АИП, достиг 242,2 миллиарда рублей.

В 2024 году Комитет заключил 103 контракта на общую сумму 64 миллиарда рублей. Это позволило активно реализовывать проекты в сфере социальной инфраструктуры и транспортного строительства.

Фото: Piter.tv