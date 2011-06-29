Пьяный посетитель бутылкой коньяка разбил витрину ресторана на Ленсовета

Его задержали росгвардейцы.

В Петербурге наряд вневедомственной охраны задержал хулигана, бутылкой разбившего витрину ресторана в Московском районе.

Около половины первого ночи 26 ноября персонал ресторана на улице Ленсовета воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Прибывшим росгвардейцам директор рассказал, что между посетителями произошел конфликт, в ходе которого один из его участников бросил бутылку коньяка в стеклянную витрину ресторана и разбил ее. Сразу после этого дебошир покинул заведение, чтобы не оплачивать нанесенный им ущерб.

Наряд вневедомственной охраны оперативно обнаружил и задержал разыскиваемого правонарушителя во дворе соседнего дома. Наряд ОВО доставил нетрезвого 39-летнего мужчину в 29 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО