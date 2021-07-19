В "Крестах" обнаружили двух избитых заключенных после сообщений о бунте

Со слов заключенных, конфликт с сотрудниками произошел из-за жары и закрытых окон.

Члены Общественной наблюдательной комиссии обнаружили двое заключенных в "Крестах", у которых люди телесные повреждения. Елена Шахова и Роман Ширшов прибыли в СИЗО-1, чтобы провести проверку о появившейся информации о бунте в ночь с 11 на 12 июля. Крик заснял на видео один из местных жителей. Информация об этом появилась в Telegram-канале "больше не ОНК СПб 16%".

Всего было проверено 90 камер. В спецблоке обнаружили двух заключенных 24 и 35 лет, у которых были повреждения. Один из них не мог полностью наступить на ногу.

Заключенные рассказали, что произошло. С их слов, в камерах было очень жарко. 11-го июля заключенные одной из камер 5-го отделения решили самостоятельно вынуть часть окна, чтобы туда попал свежий воздух. Дежурная сотрудница просила вернуть окна на место, однако просьба была проигнорирована, так как было слишком жарко.

Ночью начался внеплановый обыск. Одного из заключенных повалили на пол и избили. Тоже самое произошло и с его сокамерником. По словам пострадавших, видеорегистраторы были отключены. Поведение сотрудников СИЗО возмутило других заключенных, и они стали кричать, жечь вещи и выбрасывать их из окон.

Члены ОНК обратили внимание на то, что в большинстве камер были открыты "кормушки" для поддержания циркуляции воздуха. Заключенные уверяют, что их открыли около недели назад.

Члены ОНК считают важным отметить, что изначально администрация СИЗО сообщила им, что Д. из СИЗО убыл, а М. никогда в Крестах и не было говорится в сообщении.

Члены общественной комиссии намерены обратиться в прокуратуру.

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