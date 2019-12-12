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Татьяна Буланова живьем исполнила песню Виктора Цоя

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Аккомпанировал ей журналист и предприниматель Денис Сорокин.

Видео было опубликовано в рамках проекта бизнесмена, в ходе которого он встречается с знаменитыми людьми. В ходе беседы с певицей Татьяной Булановой неожиданным объединяющим фактором стало творчество Виктора Цоя – известная песня группы "Кино" под названием "Печаль" была сыграна в акустическом варианте.

Отметим, что песня Виктора Цоя "Печаль" вошла в альбомы группы"Кино" "Звезда по имени Солнце" и "Последний герой". Студийная запись композиции была сделана в Москве на студии Валерия Леонтьева, а песню для сборника "Последний герой" сводили во Франции.

Теги: буланова, песня
Категории: Блогомания,

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