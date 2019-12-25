Эксперты прокомментировали продолжение работы ЛДПР без Жириновского

Сейчас Владимир Вольфович продолжает руководить партией, однако когда-то на повестке может встать вопрос, что дальше делать с ЛДПР.

На прошлой неделе несколько медиа сообщили о якобы смерти Владимира Жириновского. Информация оказалась неправдой. Авторы Telegram-канала "Мейстер" отметили, что состояние лидера ЛДПР заставляет задуматься о политических перспективах партии.

По словам экспертов, ЛДПР всегда воспринималась гражданами как партия вождистского толка, она неразрывно связана с ее лидером. Они обратили внимание на два аспекта. Первый — административно-политический. Ситуация последних недель показала, что система может продолжать работать без своего создателя. Депутаты ведут парламентскую работу, а несколько губернаторов продолжают руководить политикой города.

Второй аспект — электоральный. Жириновский возглавлял список партии практически на всех выборах. Он не только номинально значился там, но и ездил по регионам. Неизвестно, позволит ли ему здоровье сделать это в будущем. В этом случае членам ЛДПР предстоит серьезная работа, чтобы показать, что они представляют из себя самостоятельно.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский