Попасть в парк "Новой Голландии" можно будет без QR-кода

Рестораны будут работать навынос или на доставку.

Стало известно, как будет работать пространство "Новая Голландия" в период нерабочей недели. Об этом сообщила пресс-служба в своей группе в "ВКонтакте".

С 30 октября по 7 ноября парк будет открыт в прежнем режиме. Для входа не потребуются QR-коды. Кафе "Бутылки" и Cococo Bistro будут работать навынос, а также на доставку. Заказ можно будет забрать у "Дома 12" и во дворе "Бутылки".

Спортивные студии проведут тренировки онлайн. Все остальные пространства будут закрыты, а мероприятия перенесены.

Ранее в Смольном рассказали, какие магазины могут работать в локдаун.

Фото: Piter.TV