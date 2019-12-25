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Попасть в парк "Новой Голландии" можно будет без QR-кода
Сегодня, 16:55
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Попасть в парк "Новой Голландии" можно будет без QR-кода

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Рестораны будут работать навынос или на доставку.

Стало известно, как будет работать пространство "Новая Голландия" в период нерабочей недели. Об этом сообщила пресс-служба в своей группе в "ВКонтакте".

С 30 октября по 7 ноября парк будет открыт в прежнем режиме. Для входа не потребуются QR-коды. Кафе "Бутылки" и Cococo Bistro будут работать навынос, а также на доставку. Заказ можно будет забрать у "Дома 12" и во дворе "Бутылки". 

Спортивные студии проведут тренировки онлайн. Все остальные пространства будут закрыты, а мероприятия перенесены. 

Ранее в Смольном рассказали, какие магазины могут работать в локдаун. 

Фото: Piter.TV

Теги: новая голландия, ограничения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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