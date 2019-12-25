В Смольном рассказали, какие магазины могут работать в локдаун

Работать в локдаун смогут те магазины, в которых продаются продовольственные и/или товары первой необходимости. Доля товаров в ассортименте должна составлять менее 30%.

Комитет по промышленной политике утвердил порядок определения доли продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазинов. Согласно нему, можно узнать, какие магазины будут работать в период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного.

Согласно 121-му коронавирусному постановлению, работать в локдаун смогут те магазины, в которых продаются продовольственные и/или товары первой необходимости. Доля товаров в ассортименте должна составлять менее 30%. Это можно рассчитать по следующей форме: сложить все наименования продовольственных товаров и товаров первой необходимости, разделить на общее количество товаров магазина и умножить на 100%.

Коронавирусное постановление не запрещает продажу алкоголя. Поэтому в Петербурге отказались закрывать алкомаркеты во время нерабочих дней.

Фото: Piter.TV