На станции Царское Село подросток бросил камень в электричку и попал в машиниста

В Пушкинском районе Петербурга возбудили уголовное дело по статье о вандализме после того, как юноша травмировал машиниста. Об этом пишет 78.ru.

Еще 5 ноября на станции Царское Село подростки бросили камень в электропоезд. В результате разбилось стекло состава, один из осколков попал в глаз машиниста.

Дело в отношении школьника 2010 года рождения завели 12 ноября. Его отпустили из отдела полиции под обязательство о явке.

Фото: Piter.TV