На станции Царское Село подросток бросил камень в электричку и попал в машиниста
Сегодня, 12:53
Мальчика отпустили из отдела полиции под обязательство о явке.

В Пушкинском районе Петербурга возбудили уголовное дело по статье о вандализме после того, как юноша травмировал машиниста. Об этом пишет 78.ru. 

Еще 5 ноября на станции Царское Село подростки бросили камень в электропоезд. В результате разбилось стекло состава, один из осколков попал в глаз машиниста. 

Дело в отношении школьника 2010 года рождения завели 12 ноября. Его отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. 

Ранее на Piter.TV: драка в ночном клубе на Петроградской стороне обернулась уголовным делом. 

Фото: Piter.TV

