Пьяный рецидивист бросал в окна квартиры на Ударников камни и бутылки

Росгвардейцы задержали мужчину, который бросал бутылки и камни в окна квартиры в доме на проспекте Ударников. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Информация о происшествии поступила дежурным нарядам ночью 28 августа. На месте поймали 44-летнего нарушителя, разбившего три стеклопакета. По предварительным данным, злоумышленник познакомился с местной жительницей и проводил ее, а в конце встречи попытался напроситься к ней в гости, но получил отказ. Это и вызвали агрессию.
Задержанного привлекали к уголовной ответственности за кражу, грабеж, изнасилование и хулиганство.
Ранее на Piter.TV: разыскивается стрелок по окнам жилого дома на Пражской улице.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
