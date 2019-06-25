  1. Главная
Пьяный рецидивист бросал в окна квартиры на Ударников камни и бутылки
Сегодня, 14:25
46
0 0

Задержанного привлекали к уголовной ответственности за кражу, грабеж, изнасилование и хулиганство.

Росгвардейцы задержали мужчину, который бросал бутылки и камни в окна квартиры в доме на проспекте Ударников. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Информация о происшествии поступила дежурным нарядам ночью 28 августа. На месте поймали 44-летнего нарушителя, разбившего три стеклопакета. По предварительным данным, злоумышленник познакомился с местной жительницей и проводил ее, а в конце встречи попытался напроситься к ней в гости, но получил отказ. Это и вызвали агрессию. 

Ранее на Piter.TV: разыскивается стрелок по окнам жилого дома на Пражской улице. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

