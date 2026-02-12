Петербург оказался в топе городов по бронированиям на Масленицу

Северная столица приглашает гостей насладиться праздничными развлечениями в парке Бабушкина, где установлены ледяные горки и оборудован каток.

Масленичная неделя в России начнется 16 февраля и продлится до 22 февраля. Традиционно празднования сопровождаются угощением блинами, выступлениями скоморохов и яркими представлениями. Редакция журнала путешествий "Номер", связанного с сервисом "Отелло", назвала лучшие направления для встречи весны, среди которых и гостеприимный Петербург. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Северная столица приглашает гостей насладиться праздничными развлечениями в парке Бабушкина, где установлены ледяные горки и оборудован каток. Ярмарка "Юнона" порадует зрителей традиционным огненным шоу и аттракционом "масленичный столб". Этнопарк "Усадьба Богословка" устроит представление с участием знаменитого театра кукол Петрушки, воссоздавая атмосферу ярмарки XIX века. Завершит вечер в Петропавловской крепости вкуснейший розовый блинный пирог и красочное световое шоу с музыкой диджея. Стоимость проживания в гостинице Петербурга варьируется в среднем от 6293 рублей за ночь.

Московские торжества порадуют необычным оформлением Тверской бульвара, где местные косметические бренды украшают праздничные ели, а гастрономические павильоны предложат оригинальные рецепты блинов. Один из центральных фестивалей – "Вместе теплее" на ВДНХ, где пройдут костюмированные шествия с гигантским чучелом Масленицы, выступления акробатов и силовые трюки. На "Городской ферме" посетители поучаствуют в соревнованиях по рубке капусты и попробуют экзотику – соревнования по хоббихорсингу. Проживание в московских гостиницах обходится в среднем в 7113 рублей за ночь.

Калужский арт-парк ежегодно привлекает любителей ярких зрелищ. Главная достопримечательность праздника – символичное сожжение большого арт-объекта. В этом году центром композиции станут 16 башен, символизирующих сюжет из произведения Максима Горького "Старуха Изергиль". Программа праздника насыщенна выставками ремесел и народно-игровой активностью. Путешественникам удобно добираться сюда из Калуги, поездка занимает полтора часа на автомобиле или общественном транспорте. Средняя цена номера в местных гостиницах – 7691 рубль.

В музее-заповеднике "Кауп", реконструированном поселении викингов в Калиниградской области, события разворачиваются по древнеславянским традициям. Посетителей ожидают поединки с викингами, торжественное шествие с колесом солнца, конкурсы по метанию валенок и мастер-классы народных промыслов. Путь из Калининграда занимает примерно час, а из ближайших населенных пунктов – от 20 до 30 минут. Размещение в Калининградской области предлагается от 6104 рублей за номер.

Фото: ВКонтакте / Шуми, Масленица! Народные гуляния в ЦПКиО (Саша Давыдова)