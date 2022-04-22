Петербуржцы смогут получать полную информацию о лекарствах в аптеке в справочной службе

Реализовать задуманное могут уже к лету.

В ближайшем будущем петербуржцы смогут получать информацию о лекарствах по телефону круглосуточной справочной службы "Здоровье города". Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал заместитель главы комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

Справочная служба 246-11-11 будет расширять свой функционал. Горожане смогут узнать о наличии препаратов, порядке обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, их наличии, стоимости, аналогах и свойствах. Это касается не только лекарств, но и ортопедических изделий, детского питания и лечебной косметики — всего того, что есть в аптеках.

Уже сейчас голосовой бот сообщит не только о наличии нужного препарата, но и когда он появится в аптеках. Информация идет в автоматическом режиме, чтобы человек в ожидании ответа оператора слушал не просто музыку, а нужную информацию. Андрей Сарана.

Кроме того, власти хотят ввести опцию дистанционного предзаказа на определенные препараты и брони хотя бы за 3 часа. Если человек не приезжает за препаратом в установленное время, то оно поступает в продажу.

Комитет планирует подключить к справочной службе частные аптеки и сделать возможной покупку по электронному рецепту.

Фото: Piter.tv