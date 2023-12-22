Брокеры-мошенники предстанут перед судом за обман 74 петербуржцев, лишившихся 78 млн рублей

Уголовные дела направлены в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении К. и Руслана Д. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые в период с 2015 года по 2019 год под видом осуществления брокерской деятельности от имени международной компании и предоставления доступа к сервису для осуществления торговых операций, демонстрировали на сайте, специально созданном для обмана, якобы успешную торговлю на бирже.

Обвиняемые убедили 74 жителей Петербурга и Ленинградской области передать им денежные средства под предлогом внесения их на вымышленные торговые счета на общую сумму более 78 млн рублей.

Уголовные дела направлены в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Недавно в Петербурге инженер взяла кредиты и перевела на "безопасный" счет 5,8 млн рублей.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)