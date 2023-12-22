В Петербурге инженер взяла кредиты и перевела на "безопасный" счет 5,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Во Фрунзенском районе Петербурга 68-летняя инженер-проектировщик перевела мошенникам 5,8 млн рублей. Подробности стали известны Piter.tv.

По словам пострадавшей, в период с 29 по 31 января ей на телефон звонили неизвестные, представляясь сотрудниками ФСБ. Они сообщили, что на ее имя оформлены кредиты и, чтобы не допустить списания средств, необходимо взять встречный кредит и все денежные средства перевести на безопасный счет. После чего женщина через различные банкоматы перевела на указанные неизвестными счета 5 832 200 рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее петербургский пенсионер после смены пароля в "Госуслугах" лишился 490 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv