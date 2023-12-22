В Петербурге инженер взяла кредиты и перевела на "безопасный" счет 5,8 млн рублей

Во Фрунзенском районе Петербурга 68-летняя инженер-проектировщик перевела мошенникам 5,8 млн рублей. Подробности стали известны Piter.tv.
По словам пострадавшей, в период с 29 по 31 января ей на телефон звонили неизвестные, представляясь сотрудниками ФСБ. Они сообщили, что на ее имя оформлены кредиты и, чтобы не допустить списания средств, необходимо взять встречный кредит и все денежные средства перевести на безопасный счет. После чего женщина через различные банкоматы перевела на указанные неизвестными счета 5 832 200 рублей
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее петербургский пенсионер после смены пароля в "Госуслугах" лишился 490 тысяч рублей.
Фото: Piter.tv
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