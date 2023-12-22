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Петербургский пенсионер после смены пароля в "Госуслугах" лишился 490 тысяч рублей
Сегодня, 9:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский пенсионер после смены пароля в "Госуслугах" лишился 490 тысяч рублей

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Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Пенсионер после звонка неизвестных поменял пароль на "Госуслугах" и лишился своих сбережений. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 68-летнего пенсионера, 24 января ему позвонил неизвестный и под предлогом предотвращения противоправных действий мошенников убедил его зайти в личный кабинет "Госуслуг" и поменять коды пароли от входа. После того, как пенсионер поменял пароль, 25 января он обнаружил, что с его банковской карты пропали 491 380 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее петербурженка перевела на счет телефонных мошенников почти 8 млн рублей.

Скриншот: официальный сайт "Госуслуги"

Теги: кража, мошенники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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