Петербургский пенсионер после смены пароля в "Госуслугах" лишился 490 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Пенсионер после звонка неизвестных поменял пароль на "Госуслугах" и лишился своих сбережений. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 68-летнего пенсионера, 24 января ему позвонил неизвестный и под предлогом предотвращения противоправных действий мошенников убедил его зайти в личный кабинет "Госуслуг" и поменять коды пароли от входа. После того, как пенсионер поменял пароль, 25 января он обнаружил, что с его банковской карты пропали 491 380 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее петербурженка перевела на счет телефонных мошенников почти 8 млн рублей.

Скриншот: официальный сайт "Госуслуги"