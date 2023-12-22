Петербурженка перевела на счет телефонных мошенников почти 8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В УМВД России по Выборгскому району Петербурга 27 января обратилась 55-летняя воспитательница детского сада и рассказала, что перевела мошенникам 7,8 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам потерпевшей, в период с 16 по 27 января ей на телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками ЦБ и ФСБ, сообщив, что взяли от ее имени кредит, и теперь необходимо взять аналогичный. Женщина оформила кредит в нескольких банках и перевела указанную сумму через банкоматы на счета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее на Piter.TV: в Павловске пенсионер отдал "на операцию дочери" более 4 млн рублей.

Фото: Piter.TV