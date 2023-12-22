В Павловске пенсионер отдал "на операцию дочери" более 4 млн рублей

На лестничной площадке мужчина передал неизвестному 800 тысяч рублей, 35 тысяч долларов США, а также двое наручных часов (общей стоимостью 80 тысяч рублей).

В Павловске 79-летний пенсионер лишился более 4 млн рублей, поверив в то, что его дочь попала в ДТП и нужны деньги для операции. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пожилого мужчины, 24 января вечером ему позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Незнакомец сообщил пенсионеру, что якобы его дочь попала в ДТП и необходимы деньги на операцию. На лестничной площадке мужчина передал неизвестному 800 тысяч рублей, 35 тысяч долларов США, а также двое наручных часов (общей стоимостью 80 тысяч рублей).

Материальный ущерб составил 4 037 196 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее петербургский фельдшер взяла кредиты и перевела на неизвестные счета 3,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV