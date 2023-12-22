Петербургский фельдшер взяла кредиты и перевела на неизвестные счета 3,6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В Кировском районе Петербурга медицинский работник лишился более трёх миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 67-летняя женщина, работающая фельдшером. Она рассказала, что в сентябре ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. Путем обмана и злоупотребления доверием, звонившие убедили петербурженку оформить кредиты в двух банках, а также снять со своего счета деньги и перевести на указанные счета.

Женщина перевела мошенникам 3 663 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее в Петербурге курьер мошенников сдался сам полиции.

Фото: Piter.TV