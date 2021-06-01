Netflix после выхода оставил неполиткорректные цитаты в переводе "Брата"

1 июня культовые фильмы "Брат" и "Брат 2" вышли на "Нетфликс".

На стриминговом сервисе перевели фильмы вышли с переводом и субритрами. Netflix оставилнеполиткорректные цитаты и крылатые выражения в переводе фильмов Алексея Балабанова.

"Муж в Тверь — жена в дверь":

"Любишь медок — люби и холодок":

"Зря ты его негром обозвал. - А он кто?":

Режиссер Алексей Балабанов снял киноленту "Брат" о Даниле Багрове в 1997 году. Гланую роль в фильме исполнил Сергей Бодров-младший, ставший народным героем.

Ранее стало известно, что на могиле кинорежиссера Алексея Балабанова появится мемориал.

Видео: YouTube / Кинокомпания "СТВ"