Netflix после выхода оставил неполиткорректные цитаты в переводе "Брата"

На стриминговом сервисе перевели фильмы вышли с переводом и субритрами. Netflix оставилнеполиткорректные цитаты и крылатые выражения в переводе фильмов Алексея Балабанова.
"Муж в Тверь — жена в дверь":
"Любишь медок — люби и холодок":
"Зря ты его негром обозвал. - А он кто?":
Режиссер Алексей Балабанов снял киноленту "Брат" о Даниле Багрове в 1997 году. Гланую роль в фильме исполнил Сергей Бодров-младший, ставший народным героем.
Ранее стало известно, что на могиле кинорежиссера Алексея Балабанова появится мемориал.
Видео: YouTube / Кинокомпания "СТВ"
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