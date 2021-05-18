На могиле кинорежиссёра Алексея Балабанова появится мемориал

Отмечается, что именно вдова кинорежиссёра Надежда Васильева стала автором надгробия.

Ровно восемь лет назад, 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности скончался советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Алексей Балабанов. Напомним, что Балабанов умер в санатории "Дюны", расположенный под Петербургом, где работал над очередным сценарием. Кинорежиссёр похоронен на Смоленском кладбище. Поскольку Балабанов жил недалеко от него, в квартире на Васильевском острове. Известно, что он любил прогуляться по кладбищенским аллеям, которые также использовал в своих работах. Так, на том же Смоленском кладбище был снят эпизод фильма "Брат", где Данила Багров греется у костра рядом с бездомными.

На Смоленском кладбище нужно постараться, чтобы найти могилу Алексея Балабанова. Кинорежиссёр попросил похоронить его "скромно". На данный момент на могиле стоит лишь деревянный крест с фотографией. Однако, по словам вдовы кинорежиссёра Надежды Васильевой, в июле этого года на могиле Балабанова появится памятник. Отмечается, что именно Васильева стала автором надгробия. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Мы оба с Алексеем люди простые. Ему, как и мне, хотелось, чтобы на могиле стоял простой деревянный крест и всё. Но спешу успокоить поклонников творчества, которые просили установить памятник, мы поставим его в середине июля. Надежда Васильева.

Васильева также добавила, что памятник изготавливается в Петербурге. На данный момент точно неизвестно, каким будет мемориал.

К тому же, Надежда Васильева заявила, что не будет принимать участие в памятных мероприятиях, поскольку не привыкла к мысли о том, что "его нет рядом".

Алексей Балабанов - советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, член Европейской киноакадемии. Именно он подарил российскому зрителю кинокартины: "Брат", "Брат-2", "Груз-200", "Кочегар", "Про уродов и людей" и многие другие.

Ранее мы писали, где в Петербурге сняты топовые сцены фильмов Алексея Балабанова.

Фото: Петербургский дневник