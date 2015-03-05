Боярский объяснил, почему петербуржцам не стоит ждать театральных премьер с его участием

Piter.tv узнал, планирует ли Михаил Боярский участвовать в новых театральных премьерах в качестве актера. В своем ответе Боярский раскритиковал современных российских театральных режиссеров.

Народный артист России заявил, что в России сейчас нет интересного ему режиссера, назвав только одного, к кому он решился бы пойти в проект.

Я не вижу того режиссера, с которым бы мне было интересно работать. Молодые меня не интересуют, они из другого теста сделаны, а стариков уже почти не осталось. Может быть, если Володя Бортко захочет поставить что-то в театре и пригласит меня, я бы, наверное, согласился. Все-таки это человек очень опытный и с хорошим вкусом.

А так участвовать в экспериментах я ни за что не буду, а сегодня все режиссеры экспериментируют. Пускай они тренируются на собаках".

Боярский предположил, что современным режиссерам еще многому нужно научиться, а некоторым "полечиться". Их проблема — в отсутствии воспитания и школы. "Это не цирк, а театр", — добавил мэтр.

Они не к материалу обращают свое внимание, а к тому, как я это прочел... Пускай полечатся или, по крайней мере, поучатся. После Товстоногова, Владимирова и так далее это все, конечно, очень сложно".

Также Михаил Боярский, предположительно, высказался о спектакле "Гоголь-центра" режиссера Кирилла Серебренникова.

Трудно смотреть спектакль "Маленькие трагедии", где там полуголые чуть не матом орут.

Фото на обложке: ФК "Зенит" / ВКонтакте

Видео: Piter.tv