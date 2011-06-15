В Ботаническом саду пройдет фестиваль "Иммигранты Нового света"

Для определенных граждан вход может быть бесплатным.

В Ботаническом саду Петра Великого на ближайших выходных пройдет фестиваль "Иммигранты Нового света". Посетители смогут увидеть растения, чьей родиной является Америка.

В программу мероприятия 31 июля и 1 августа войдет посещение оранжерей №15-18 и 26-28 в режиме прогулки, выставки "Мир флоксов" и "Петербургские лилии". Также можно будет посетить Ботанический музей и пройти квест по Парку-дендрарию.

Для посетителей в полных костюмах индейцев, ковбоев и шерифов вход свободный.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ботанический сад набирает волонтёров для борьбы с сорняками.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН / Марина Ичетовкина