  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ботаническом саду пройдет фестиваль "Иммигранты Нового света"
Сегодня, 8:58
179
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Ботаническом саду пройдет фестиваль "Иммигранты Нового света"

0 0

Для определенных граждан вход может быть бесплатным.

В Ботаническом саду Петра Великого на ближайших выходных пройдет фестиваль "Иммигранты Нового света". Посетители смогут увидеть растения, чьей родиной является Америка.

В программу мероприятия 31 июля и 1 августа войдет посещение оранжерей №15-18 и 26-28 в режиме прогулки, выставки "Мир флоксов" и "Петербургские лилии". Также можно будет посетить Ботанический музей и пройти квест по Парку-дендрарию.

Для посетителей в полных костюмах индейцев, ковбоев и шерифов вход свободный. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ботанический сад набирает волонтёров для борьбы с сорняками. 

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН / Марина Ичетовкина

Теги: ботанический сад, фестиваль, флоксы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии