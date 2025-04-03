Telegram-бот для диагностики аутизма у детей запущен в Петербурге

Эксперты подчеркивают, что при положительных результатах теста необходима консультация специалиста по ранней помощи с соответствующим клиническим опытом.

Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства разработал телеграм-бота для ранней диагностики аутизма у детей. В основу бота лег модифицированный скрининговый тест на аутизм (M-CHAT-R), применяемый во всём мире, пишет "Петербургский дневник".

Тест представляет собой анкету из 20 вопросов, касающихся поведения ребёнка, его способов общения и игр. Он позволяет определить, существует ли у ребёнка в возрасте от 16 до 30 месяцев риск развития расстройств аутистического спектра. Тест M-CHAT-R включён в Клинические рекомендации Министерства здравоохранения РФ по диагностике расстройств аутистического спектра.

Эксперты подчеркивают, что при положительных результатах теста необходима консультация специалиста по ранней помощи с соответствующим клиническим опытом. Как поясняет исполнительный директор Санкт-Петербургского института раннего вмешательства Евгения Ермолаева, использован проверенный временем международный скрининговый тест чтобы родители могли либо успокоиться, либо получить весомый повод для обращения к специалисту. Ранняя диагностика аутизма важна, ведь чем раньше начнётся поддержка, тем легче ребёнку будет адаптироваться к жизни.

Создание бота приурочено к Всероссийской неделе осведомлённости об аутизме, проводящейся с 31 марта по 6 апреля.

Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства — первое в России специализированное учреждение, специализирующееся на комплексной диагностике и поддержке детей с особенностями развития. Институт уже более 30 лет оказывает помощь детям и их семьям, а также обучает специалистов по всей стране.

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