РЖД приступили к тестированию бортовой системы безопасности для ВСМ

В России успешно продолжаются тестовые испытания передовых технологий для будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ). Как сообщает пресс-служба РЖД, недавно завершилась очередная серия испытаний инновационной бортовой системы безопасности СОБ-400А, разработанной специалистами Научно-исследовательского института автоматики и системотехники. Для тестирования систему разместили на борту электропоезда "Сапсан", который специально переместили из Санкт-Петербурга в Смоленск.

Новая система состоит из множества компонентов и датчиков, интегрированных прямо в вагон поезда. Основное преимущество технологии заключается в способности мгновенно получать сигналы от инфраструктурных элементов сразу по двум каналам связи, обеспечивая точное позиционирование и соблюдение строгих интервалов между движущимися составами даже на высоких скоростях.

На отрезке пути от Смоленска до Красного Бора установлен экспериментальный вариант отечественной системы управления движением поездов (РСУДП), которая в будущем станет основной системой координации на высокоскоростной линии. Теперь инженеры исследуют взаимодействие между наземной частью РСУДП и бортовыми модулями СОБ-400А.

Дальнейший этап исследований предполагает проведение полномасштабных практических испытаний оборудования на новом поколении высокоскоростных поездов. Планируется детально изучить функционирование системы автоматической навигации и вождения поездов без непосредственного вмешательства машинистов.

Видео: пресс-служба РЖД