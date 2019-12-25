В Выборге идет борьба с борщевиком Сосновского

Чтобы полностью истребить сорняк на одном месте, потребуется до 10 лет.

В Кировском и Петровском микрорайонах Выборга прошли мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. Листья сорняка обрабатывают специальным химическим средством, которое сразу попадает в корень растения, и в течение двух недель оно погибает. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Жалобы на борщевик по улицам Уральской и Октябрьской стали поступать от местных жителей. Я как депутат данного округа обратился за помощью в районную администрацию. После выезда специалистов был составлен план работы, и сегодня проходят мероприятия по уничтожению сорняка на этих участках. Сергей Москаев, городской депутат

Как рассказала главный специалист отдела благоустройства администрации Выборгского района Елена Семёнова, химическая обработка сорняка производится в рамках муниципального контракта с комбинатом благоустройства.

Для получения необходимого результата вскоре будет проведена повторная обработка территорий. Борщевик – опасное ядовитое растение, которое очень тяжело уничтожить. Чтобы полностью истребить его на одном месте, потребуется до 10 лет. Елена Семёнова, главный специалист отдела благоустройства администрации Выборгского района

Химическое средство на основе водного раствора, которое используется для уничтожения борщевика, не является токсичным для людей и животных.

Также в администрации Выборга обсудили актуальные вопросы сбора и вывоза ТКО.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО