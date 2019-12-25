Фото: вице-губернатор Пиотровский помыл памятник Петру I

В Петербурге продолжается подготовка к 350-летию Петра I. Накануне его дня рождения чиновники помыли памятник императору у Михайловского замка.
Судя по кадрам, опубликованным комитетом по культуре, вице-губернатор Борис Пиотровский и глава Комитета Федор Болтин покрасили барельеф, а также помыли его.
После промывки памятника начались работы по восполнению патины на бронзовых барельефах.
рассказал Борис Пиотровский.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что на набережной Лейтенанта Шмидта пройдет пятидневный фестиваль "Окно в Европу".
Фото: комитет по культуре
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