Фото: вице-губернатор Пиотровский помыл памятник Петру I

Чиновники приняли участие в восстановлении барельефа.

В Петербурге продолжается подготовка к 350-летию Петра I. Накануне его дня рождения чиновники помыли памятник императору у Михайловского замка.

Судя по кадрам, опубликованным комитетом по культуре, вице-губернатор Борис Пиотровский и глава Комитета Федор Болтин покрасили барельеф, а также помыли его.

После промывки памятника начались работы по восполнению патины на бронзовых барельефах. рассказал Борис Пиотровский.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на набережной Лейтенанта Шмидта пройдет пятидневный фестиваль "Окно в Европу".

Фото: комитет по культуре