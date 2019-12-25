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Фото: вице-губернатор Пиотровский помыл памятник Петру I
Сегодня, 12:24
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Фото: вице-губернатор Пиотровский помыл памятник Петру I

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Чиновники приняли участие в восстановлении барельефа.

В Петербурге продолжается подготовка к 350-летию Петра I. Накануне его дня рождения чиновники помыли памятник императору у Михайловского замка.

Судя по кадрам, опубликованным комитетом по культуре, вице-губернатор Борис Пиотровский и глава Комитета Федор Болтин покрасили барельеф, а также помыли его. 

После промывки памятника начались работы по восполнению патины на бронзовых барельефах. 

рассказал Борис Пиотровский.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на набережной Лейтенанта Шмидта пройдет пятидневный фестиваль "Окно в Европу". 

Фото: комитет по культуре

Теги: памятник, петр i
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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