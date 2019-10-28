Председатель Союза писателей в Петербурге рассказал, за что ругает молодежь

Председатель петербургского отделения Союза писателей Борис Орлов рассказал о том, как в Союзе подтягивают уровень молодежи. В интервью "Петербургскому дневнику" он подчеркнул несколько раз, что писателей не может быть много.
В союзе писателей есть несколько литературных объединений: "Молодой Петербург" и "Приневье". Кроме того, работает мастерская им. Юрия Шестакова.
Союзе писателей России есть известные люди, но нет попсы. А сейчас ведь всем нужна попса.
отметил Орлов.
По словам председателя, сейчас молодежь не знает, что такое духовно-нравственные ценности, так как в приоритете находятся материальные вещи.
Фото: dompisatel.ru
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