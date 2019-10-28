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Председатель Союза писателей в Петербурге рассказал, за что ругает молодежь
Сегодня, 17:32
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nadezhda_sib

Председатель Союза писателей в Петербурге рассказал, за что ругает молодежь

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Борис Орлов отметил, что сейчас многие называют себя писателями.

Председатель петербургского отделения Союза писателей Борис Орлов рассказал о том, как в Союзе подтягивают уровень молодежи. В интервью "Петербургскому дневнику" он подчеркнул несколько раз, что писателей не может быть много.

В союзе писателей есть несколько литературных объединений: "Молодой Петербург" и "Приневье". Кроме того, работает мастерская им. Юрия Шестакова. 

Союзе писателей России есть известные люди, но нет попсы. А сейчас ведь всем нужна попса. 

отметил Орлов. 

По словам председателя, сейчас молодежь не знает, что такое духовно-нравственные ценности, так как в приоритете находятся материальные вещи. 

Фото: dompisatel.ru

Теги: писатель, союз писателей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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