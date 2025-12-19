Борьбу с киосками усилили в Петербурге

Главной мотивацией ужесточения правил называется забота о безопасности граждан в условиях базового режима готовности, предусмотренного указом Президента РФ.

Городские власти Петербурга готовят масштабную реформу сектора мелкорозничной торговли, которая грозит закрытием большого числа торговых точек. Проект соответствующего постановления предусматривает введение строгих ограничений на использование киосков и павильонов в важнейших районах города. Новые правила распространяются как на публичные пространства, так и на частные территории, включая дворы многоквартирных домов.

Документ, проходящий общественное обсуждение до 7 января 2026 года, устанавливает полный запрет на торговлю из мобильных торговых объектов (НТО) в определенных зонах. Важно отметить, что сами объекты разрешено устанавливать, однако продажа товаров из них будет признана нелегальной. Запрет распространяется на территории в пределах 150-метровой зоны от выходов станций метро, автобусных остановок, пешеходных переходов и социально-значимых учреждений. Ограничения затронут и крупные туристически-привлекательные комплексы, такие как "Новая Голландия" и "Севкабель Порт", где активно действуют мобильные торговые точки и небольшие магазины сувениров.

Главной мотивацией ужесточения правил называется забота о безопасности граждан в условиях базового режима готовности, предусмотренного указом Президента РФ. Разработчики нововведений утверждают, что такие меры повысят уровень охраны правопорядка в городе. Между тем, аналитики и участники рынка видят возможные правовые конфликты: сфера общественного питания и бытового обслуживания, связанная с теми же факторами риска, остаётся вне рамок запрета.

Ожидается, что число закрываемых объектов может достигнуть от 1000 до 1200, что негативно скажется на экономике города. Потери включают миллиарды рублей, потерянные доходы от аренды площадей, убытки мелких бизнесменов и прекращение налаженных логистических схем. Представители бизнеса уже заявляют о намерении подать коллективные жалобы и обратиться в органы прокуратуры, считая, что запрет распоряжаться личной собственностью противоречит нормам Конституции РФ.

