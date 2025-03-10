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Борьба с граффити продолжается в центре Петербурга

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За последние две недели было ликвидировано свыше 160 незаконных изображений.

В Центральном районе Петербурга продолжаются активные меры по борьбе с граффити. Коммунальные службы ежедневно устраняют несанкционированные надписи, информирует пресс-служба районной администрации.

За последние две недели было ликвидировано свыше 160 незаконных изображений.

Важно помнить, что создание различных надписей и рисунков квалифицируется как хулиганство и вандализм, что влечет за собой уголовную либо административную ответственность.

Ранее мы сообщили о том, что фигурка зайцев переехала с фонтана Ретвизан в администрацию Красногвардейского района.

Видео: Telegram / Центр. НОВОСТИ

Теги: граффити, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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