Борьба с граффити продолжается в центре Петербурга

В Центральном районе Петербурга продолжаются активные меры по борьбе с граффити. Коммунальные службы ежедневно устраняют несанкционированные надписи, информирует пресс-служба районной администрации.
За последние две недели было ликвидировано свыше 160 незаконных изображений.
Важно помнить, что создание различных надписей и рисунков квалифицируется как хулиганство и вандализм, что влечет за собой уголовную либо административную ответственность.
Ранее мы сообщили о том, что фигурка зайцев переехала с фонтана Ретвизан в администрацию Красногвардейского района.
Видео: Telegram / Центр. НОВОСТИ
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