Борьба с граффити продолжается в центре Петербурга

За последние две недели было ликвидировано свыше 160 незаконных изображений.

В Центральном районе Петербурга продолжаются активные меры по борьбе с граффити. Коммунальные службы ежедневно устраняют несанкционированные надписи, информирует пресс-служба районной администрации.

За последние две недели было ликвидировано свыше 160 незаконных изображений.

Важно помнить, что создание различных надписей и рисунков квалифицируется как хулиганство и вандализм, что влечет за собой уголовную либо административную ответственность.

Ранее мы сообщили о том, что фигурка зайцев переехала с фонтана Ретвизан в администрацию Красногвардейского района.

Видео: Telegram / Центр. НОВОСТИ