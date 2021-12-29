Эксперты прокомментировали поручение Путина ужесточить меры для мигрантов-нарушителей

Эксперты отметили, что одних только "полицейских" мер недостаточно.

Владимир Путин призвал МВД высылать мигрантов из страны за экстремизм и другие нарушения. Поручение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Статистика Следственного комитета, МВД, Совбеза РФ показывает, что преступность среди приезжих растет. В связи с этим необходимы ужесточения контроля за миграционными процессами. Эксперты отметили, что какие-то меры уже принимаются. Так, например, с этого года мигрантов будут выдворять из страны за нелегальную трудовую деятельность, а их работодателям выписывать штраф в размере 800 тысяч рублей за каждого человека. Вероятно, после заявления Путина будут и новые инициативы.

В то же время, исключительно полицейскими методами все связанные с миграцией проблемы не решить. В России по-прежнему наблюдается нехватка рабочих рук в некоторых сферах, что прекрасно понимают все, включая президента, который призвал лояльно относиться к тем мигрантам, которые уважают российские законы и культуру. говорится в сообщении Telegram-канала.

В связи с этим только усилить работу правоохранительных органов — недостаточно. Нужно усиливать работу профильных НКО, которые бы помогали иностранцам адаптироваться в российском обществе.

Фото из архива Piter.tv