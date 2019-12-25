  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Софийской улице предлагают снять бомбоубежище
Сегодня, 8:30
214
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Софийской улице предлагают снять бомбоубежище

0 0

Площадь помещения составляет 1,1 тыс. "квадратов", начальная стоимость – 1,6 млн рублей в год.

На Софийской улице Невском районе Петербурга сдают бомбоубежище. В торгах может принять участие любой горожанин, пишет 9 июля Neva.Today, ссылаясь на управление Росимущества по региону. 

Площадь помещения составляет 1,1 тыс. "квадратов", начальная стоимость – 1,6 млн рублей в год. Снять бомбоубежище получится на 15 лет. Арендатор обязан установить табличку-обозначение сооружения и указатели, устранить трещины на стенах и потолке, а также покрасить трубы, воздуховоды и стены. Кроме того, необходимо будет допускать представителей арендодателя и контролирующих органов для проверки. 

Ранее мы рассказывали о том, что ночью 7 июля над Ленобластью сбили три беспилотника. 

Фото: ГИС Торги 

Теги: бомбоубежище, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии