На Софийской улице предлагают снять бомбоубежище

На Софийской улице Невском районе Петербурга сдают бомбоубежище. В торгах может принять участие любой горожанин, пишет 9 июля Neva.Today, ссылаясь на управление Росимущества по региону.
Площадь помещения составляет 1,1 тыс. "квадратов", начальная стоимость – 1,6 млн рублей в год. Снять бомбоубежище получится на 15 лет. Арендатор обязан установить табличку-обозначение сооружения и указатели, устранить трещины на стенах и потолке, а также покрасить трубы, воздуховоды и стены. Кроме того, необходимо будет допускать представителей арендодателя и контролирующих органов для проверки.
Ранее мы рассказывали о том, что ночью 7 июля над Ленобластью сбили три беспилотника.
Фото: ГИС Торги
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