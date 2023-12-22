В акватории Невы началось возведение шестой опоры для Большого Смоленского моста

Новый мост соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра.

В акватории Невы началось возведение шестой опоры, расположенной в зоне разводного пролета будущего Большого Смоленского моста. Работы проходят в самой середине русла. На объекте задействованы почти 300 человек и более 60 единиц техники, рассказали в КРТИ.

В зоне судового хода сделаны специальные металлические конструкции, которые защищают конструкции опор от навала судов. Михаил Рычков, начальник строительного участка

Новый мост соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра. Помимо моста будет построено три крупные развязки, интегрирующие переправу в существующую улично-дорожную сеть – на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.

Большой Смоленский мост будет иметь шесть полос автомобильного и две - трамвайного движения, тротуары и велодорожку. Разводной пролет шириной 60 метров обеспечит регулярный пропуск судов. Общая длина переправы вместе с развязками – 1,6 километров, в сведённом положении высота центральной части над водой - 15 метров.

Строительство обоих этапов мостового комплекса завершится в 2029 году.

Ранее на набережной Макарова был завершен ремонт дороги.

Фото и видео: КРТИ