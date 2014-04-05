Ночью пожарные тушили Lada Largus на Большом Обуховском мосту

С огнем боролись 9 спасателей. В результате инцидента выгорел моторный отсек.

В ночь на субботу, 9 октября, в Невском районе произошел пожар. На Большом Обуховском мосту горел автомобиль Lada Largus. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

С огнем боролись 9 сотрудников МЧС. Легковушку потушили, однако у машины полностью выгорел моторный отсек. В результате случившего никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина воспламенения. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с начала работы петербургская служба "112" приняла более 17 млн обращений.

Фото: Piter.tv