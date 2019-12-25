С начала работы петербургская служба "112" приняла более 17 млн обращений

В сентябре поступило более 300 тысяч сообщений.

С начала работы служба экстренных вызовов "112" приняла более 17 млн обращений от петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

В Петербурге служба работает с 2017 года. Горожане обращались по абсолютно разным вопросам: пожар, вызов врача на дом, дорожно-транспортное происшествие, застрявший на дереве котенок и не только. В среднем в сутки поступает около 10 тысяч звонков, иногда количество звонков переваливает за 12-13 тысяч.

Алгоритм действий прост: человек звонит в службу, после чего оператор уточняет у него адрес, суть проблемы и передает информацию в профильную экстренную службу (пожарно-спасательная служба, полиция, скорая помощь и другие). Операторы принимают сообщения на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках. Все звонки бесплатные. Служба работает ежедневно и круглосуточно.

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