В лесу около деревни Большие Слудицы умер мужчина

Спасатели нашли погибшего. Причина смерти устанавливается.

В Гатчинском районе сегодня ночью, 20 августа, прошли поисковые работы. Из леса в районе деревни Большие Слудицы вынесли тело мужчины. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Известно, что в поисково-спасательный отряд Тосно поступила заявка о транспортировке погибшего из лесного массива около деревни Большие Слудицы. Спасатели нашли погибшего и передали его сотрудникам ритуальных услуг. Причина смерти жителя устанавливается.

Ранее мы писали, что житель Всеволожского района умер в ожидании собеседования.

Фото: Pxhere