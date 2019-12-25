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В лесу около деревни Большие Слудицы умер мужчина
Сегодня, 9:18
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В лесу около деревни Большие Слудицы умер мужчина

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Спасатели нашли погибшего. Причина смерти устанавливается.

В Гатчинском районе сегодня ночью, 20 августа, прошли поисковые работы. Из леса в районе деревни Большие Слудицы вынесли тело мужчины. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Известно, что в поисково-спасательный отряд Тосно поступила заявка о транспортировке погибшего из лесного массива около деревни Большие Слудицы. Спасатели нашли погибшего и передали его сотрудникам ритуальных услуг. Причина смерти жителя устанавливается. 

Ранее мы писали, что житель Всеволожского района умер в ожидании собеседования.

Фото: Pxhere

Теги: большие слудицы, ленобласть, спасатели, умер в лесу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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