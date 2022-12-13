Детеныши были сильно истощены.

В "Фонд друзей балтийской нерпы" поступили три нерпенка. Детенышам предстоит долгая реабилитация. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

Больных животных обнаружили жители Петербурга и Ленобалсти в начале мая. Одну из особей заметили в Кириково. Малыша привезли в Центр сохранения редких видов морских млекопитающих. Маленький самец ладожской кольчатой нерпы был истощен и весил всего шесть килограммов. У него обнаружили двустороннюю пневмонию.

Еще одного нерпенка нашли на берегу Ладоги в Лаврово. Он отдыхал на мостках. Зверек был голодным и слабым. Его вес составлял всего 6,5 килограммов. Малыш страдал от сильного переохлаждения. Сейчас о нем заботятся специалисты.

Третьего нерпенка нашли в Коккорево на берегу Ладожского озера. До прибытия ветеринаров о нем заботились местные жители. Сейчас детеныша лечат.

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Фото, видео: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга