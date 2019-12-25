Больница имени Семашко с 6 апреля полностью возвращается к плановому приему пациентов

Часть отделений уже начали работу по профилю.

С 6 апреля больница №38 им. Семашко возвращается к работе в штатном режиме. Плановый прием пациентов будут вести все отделения. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

В стационаре завершили дезинфекцию. Со 2 апреля возобновило работу акушерское отделение и отделение реабилитации. С сегодняшнего дня, 5 апреля — терапевтическое, кардиологическое и неврологическое отделения. При необходимости больницу могут вновь перепрофилировать под прием больных коронавирусом.

В период работы в качестве инфекционного госпиталя больница им. Семашко оказала помощь более 7,5 тыс. пациентам. Медучреждение перепрофилировали под прием больных COVID-19 12 сентября.

По данным на 4 апреля, в Петербурге свободны 18,2% коек для пациентов с коронавирусом.

Фото: vk.com/gb38_spb