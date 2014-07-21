Региональный сосудистый центр на базе Александровской больницы откроется в декабре

При необходимости стационар можно будет оперативно перепрофилировать под прием инфекционных пациентов.

Новый корпус-трансформер Александровской больницы планируют открыть в декабре 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Стационар будет рассчитан на 335 коек. На данный момент рабочие завершили строительство каркаса, а до конца августа разберутся с кровлей и заполнением оконных и дверных проемов. Также нужно будет завершить отделку фасада здания. Инженерные коммуникации и перегородки уже практически смонтированы. Осуществляется отделка помещений.

Новый корпус будет работать как региональный сосудистый центр, а при необходимости принимать коронавирусных больных. В пресс-службе отметили, что проект необычен: региональный сосудистый центр разместится не в уже существующем здании стационара, а изначально строится в соответствии с учетом всех требований логистики, необходимых при оказании медицинской помощи пациентам сосудистого профиля.

Фото: администрация Петербурга