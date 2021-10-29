На Полевой Сабировской улице появится врачебный офис

На оборудование потратят 15,5 млн рублей.

Застройщик ЖК "Богатырь" в Приморском районе передаст Петербургу помещения врачебного офиса. Встроенные помещения поликлиники №98 находятся на улице Полевой Сабировской.

Город в свою очередь оснастит офис врачей общей практики оборудованием на общую сумму 15,5 млн рублей. По словам губернатора Александра Беглова, медучреждение как можно скорее должно начать свою работу, так как такие офисы очень востребованы.

Офис должен будет работать с электронными медкартами, а для каждого врача и медсестры предусмотрен компьютер.

Медучреждение расположится на первом этаже жилого дома. Документы о передаче оформят в течение 2 месяцев.

Фото: Piter.tv