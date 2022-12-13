Терапевт назвала болезни, которые обостряются из-за магнитных бурь

Метеозависимость не является отдельной нозологической единицей.

На Землю 30 марта и 2 апреля обрушатся магнитные бури. Об этом сообщили специалисты Института космических исследований. О том, как это отразится на самочувствии россиян – рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Метеозависимость не является отдельной нозологической единицей, а скорее становится триггером тех или иных хронических заболеваний. Например, заболеваний сердечно-сосудистой системы; заболеваний со стороны нервной системы. Также метеозависимость может также послужить "звоночком" о том, что пора пройти диспансеризацию.

При этом, терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Ратникова отметила, что есть исследования, которые доказывают повышение артериального давления у здоровых людей в ответ на те или иные вспышки на солнце.

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