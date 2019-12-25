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Болельщики матча Россия - Кипр смогут бесплатно отправить открытки со стадиона в любую точку мира
Сегодня, 16:04
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Болельщики матча Россия - Кипр смогут бесплатно отправить открытки со стадиона в любую точку мира

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Эксклюзивные открытки выпускают к каждому матчу.

Болельщики матча Россия — Кипр смогут бесплатно отправить эксклюзивные открытки со стадиона "Газпром Арена" 11 ноября. Сборные поборются за выход в чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба "Почты России". 

Перед игрой на стадионе пройдут развлекательные мероприятия. К каждому матчу Почта выпускает новую серию уникальных открыток с изображением игроков сборной. Их можно отправить или забрать себе на память. Волонтеры помогут правильно оформить адресный блок. 

Волонтеры Почты России помогут болельщикам правильно оформить адресный блок и отправить открытку.

Напомним, матч пройдет в этот четверг в 20:00. Сборная Россия находится на первом месте в своей группе. 

Фото: Piter.TV

Теги: газпром арена, открытка, почта россии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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