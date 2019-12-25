Болельщики матча Россия - Кипр смогут бесплатно отправить открытки со стадиона в любую точку мира

Эксклюзивные открытки выпускают к каждому матчу.

Болельщики матча Россия — Кипр смогут бесплатно отправить эксклюзивные открытки со стадиона "Газпром Арена" 11 ноября. Сборные поборются за выход в чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба "Почты России".

Перед игрой на стадионе пройдут развлекательные мероприятия. К каждому матчу Почта выпускает новую серию уникальных открыток с изображением игроков сборной. Их можно отправить или забрать себе на память. Волонтеры помогут правильно оформить адресный блок.

Волонтеры Почты России помогут болельщикам правильно оформить адресный блок и отправить открытку.

Напомним, матч пройдет в этот четверг в 20:00. Сборная Россия находится на первом месте в своей группе.

Фото: Piter.TV